Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht vom 15.08.2018

LPI-J: Pressebericht vom 15.08.2018

Weimar - Brennende Mülltonnen in Weimar Durch unbekannte Täter wurden am Mittwochmorgen zwischen 04:15 Uhr und 04:39 Uhr im Stadtbereich von Weimar mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Täter steckten im Bereich Böttchergasse bis Schubertstraße insgesamt sieben Mülltonnen in Brand und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von 1750,- EUR. Durch die Feuerwehr und die eingesetzten Polizeibeamten konnte alle Brände vor einem Übergreifen auf weitere Gebäude o.ä. gelöscht werden.

Alkohol am Steuer Auf dem Wirtschaftsweg zwischen Ramsla und Heichelheim wurde am Mittwoch um 00:10 Uhr ein Pkw VW kontrolliert. Mit dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde dabei eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 1,03 prom. Da der Fahrzeugführer angab, erst kurz zuvor getrunken zu haben und Alkohol im Mundraum während der Kontrolle die Messung beeinträchtigen kann, wurde kurze Zeit später ein weiterer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zweite Test ergab dann einen Wert von 1,13 prom. Aufgrund dieses Wertes wurde gegen den Fahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und anschließend eine Blutentnahme im Klinikum Weimar durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt.

Exhibitionistische Handlungen mitten in der Stadt In einem Hinterhof in der Böttchergasse in Weimar kam es am Dienstag, dem 14.08.2018, gegen 19:25 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung. Zwei 17-jährige Zeuginnen konnten hier einen unbekannten, etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann beobachten welcher komplett unbekleidet hinter einem Gebüsch stand und hier onanierte. Durch die Zeuginnen wurde der Mann als etwa 1,80m groß, dünn und mit Dreitagebart beschrieben. Nachdem die beiden Zeuginnen dies gesehen hatten, entfernten sie sich vom Tatort und riefen die Polizei, welche leider keine Person mehr feststellen konnte. Mögliche Hinweise zum Täter und weitere Zeugenaussagen sind an die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820 zu richten.

Freche Ladendiebe Im Rewe-Center in der Ernst-Busse-Straße in Weimar kam es am Dienstag, dem 14.08.2018, zwischen 20:15 Uhr und 20:25 Uhr zu einem versuchten Ladendiebstahl. Hier wollten zwei männliche unbekannte Täter diverse Süßwaren aus dem Geschäft entwenden. Dies konnte durch eine 30-jährige Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtet und anschließend dem Ladendetektiv mitgeteilt werden. Der genannte Ladendetektiv sprach die beiden Täter nach dem Kassenbereich des Geschäfts an und forderte diese auf, ihm ins Büro zu folgen. Einer der Täter konnte dann fliehen, geriet dabei jedoch in eine körperliche Auseinandersetzung mit der 30-jährigen Mitarbeiterin des Marktes. Außerdem warf er bei seiner Flucht zwei Blumenpflanzen aus Warenauslage mit seinem Rucksack um. Der zweite Täter konnte zur Rede gestellt und ins Büro des Marktleiters geführt werden. Hier schüttete dieser den Rucksack mitsamt dem Beutegut im Büro aus. Außerdem begann der Täter nun gegen die Büroschranktüren zu schlagen und zu treten und den Ladendetektiven zu bespucken und zu bedrohen. Als sich dem Täter dann eine günstige Gelegenheit bot, flüchtete er zu den Ausgängen in Richtung der Parkplätze. Auf seiner Flucht stellte sich dem Täter dann ein weiterer Mitarbeiter des Rewe-Centers in den Weg. Dieser wurde durch den flüchtenden Täter umgerannt und ebenfalls verletzt. Beide Täter konnten so flüchten und bisher unbekannt. Es wurden Anzeigen wegen Ladendiebstahls im Versuch, mehrfacher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung erstattet. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der 03642/8820 jederzeit entgegen.

