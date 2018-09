Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht vom 23.09.2018

LPI-J: Pressebericht vom 23.09.2018

Polizeiinspektion Apolda

Sachbeschädigung an KFZ In der Nacht vom 21.09.2018 zum 22.09.2018 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Opel Corsa. Das Fahrzeug der Geschädigten stand zur Tatzeit ordnungsgemäß gesichert in Apolda, Königstraße. Durch die Täter wurde der linke Außenspiegel verdreht und abgerissen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Diebstahl Postsendung Am 21.09.2018, nachmittags, entwendeten unbekannte Täter eine Postsendung in Apolda, Bahnhofstraße. Die Geschädigte legte die Postsendung im Treppenhaus des Wohnhauses ab. Anschließend verließ sie wieder das Wohnhaus und zog die Hauseingangstür hinter sich zu. Auf unbekannte Art und Weise betrat der Täter das Wohnhaus und entwendete die Postsendung. In dieser befanden sich Schuhe und mehrere Cremefläschchen. Der Inhalt der Postsendung hat einen Wert von ca. 110 Euro.

Wildunfall Am Samstag, 22.09.2018, 20:05 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf der Landstraße zwischen Liebstedt und Sachsenhausen. Die Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr die Landstraße aus Sachsenhausen kommend. In der Folge überquerte ein Reh die Fahrbahn. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Rehwild nicht mehr verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 100 Euro.

Unter Alkohol gefahren Am 22.09.2018 gegen 02:05 Uhr wurde der 23 Jahre alte Fahrer eines Pkw Renault durch Beamte der PI Apolda in Oberroßla, Leipziger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille.

