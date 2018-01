Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressebericht vom 28.01.2018

LPI-J: Pressebericht vom 28.01.2018

Weimar - Streitigkeit mit Körperverletzung auf Behindertenparkplatz

Am Freitag, dem 26.01.2018 parkte eine 50-jährige Frau ihren PKW auf einem Behindertenparkplatz des Lidl-Marktes in der Erfurter Straße in Weimar ab, obwohl sie nicht im Besitz eines entsprechenden Ausweises war. Eine 34-jährige Frau wollte sie auf ihr Fehlverhalten hinweisen, bekam aber nur den Mittelfinger zu sehen. Später wollte die 34-Jährige die Fahrerin erneut zur Rede stellen und öffnete deren Fahrertür. Es kam zum Streit, die Fahrerin zog hierbei die Tür mit Gewalt zu und schlug dabei die Türkante gegen die Schläfe der anderen Frau, welche sich dabei verletzte. Anschließend fuhr sie davon. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Fahrerin erstattete später ebenfalls Anzeige wegen Nötigung.

Verkehrskontrollen in Weimar und Umgebung

Alkoholverstöße

Bei Verkehrskontrollen in Weimar und Umgebung stellte die Polizei mehrere Verstöße mit Alkoholeinfluss im Straßenverkehr fest. Insgesamt wurde gegen vier PKW-Fahrer/-innen und einen Fahrradfahrer Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Weiterhin wurde gegen eine Autofahrerin eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Trunkenheit am Steuer erstattet.

Den traurigen Höhepunkt davon bildete ein 42-jähriger Autofahrer, der mit 2,35 Promille Atemalkohol in der Humboldtstraße eine Verkehrsinsel überfuhr, dabei seinen PKW und die dortigen Schilder beschädigte und anschließend von einer Streife gestoppt wurde. Gegen ihn wird zusätzlich wegen Unfallflucht ermittelt.

Drogenverstöße

Am Freitagabend (26.01.2018) fiel der Polizei in der Schillerstraße in Weimar ein 17-jähriger Radfahrer auf, der mit Handy am Ohr und ohne Hände am Lenker fuhr. Als die Polizei den Radfahrer anhalten wollte, beschleunigte dieser und versuchte zu flüchten. Hierbei fuhr er deutlich Schlängellinien und konnte letztendlich durch die Beamten gestoppt werden. Er stand unter dem Einfluss von Cannabis, außerdem konnte eine größere Menge dieser Droge bei ihm aufgefunden werden. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

