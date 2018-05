Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemeldung des ...

LPI-J: Pressemeldung des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion Jena vom 25.05.2018 bis 27.05.2018

Jena - Diebstahl aus Baumaschine

Im Tatzeitraum vom 09.05.18 bis zum 25.05.18 kam es zu einem Diebstahl hinter der Schillerpassage in der Wiesenstraße, wobei durch den Täter die Glasscheibe der Einstiegstür eines Radladers eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde ein Kabelsuchgerät entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 850 Euro.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr befuhr ein grauer VW Golf die Kahlaische Straße in Jena in Richtung stadteinwärts. Kurz vor dem Abzweig zur Straße An der Brauerei verließ der Pkw die Fahrbahn und fuhr weiter geradeaus ins Gleisbett der Straßenbahn. Beim Versuch das Gleisbett wieder rückwärts zu verlassen, stieß der VW rückwärts gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Verkehrsschild entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht!

Gullideckel durch Frontscheibe geworfen

Durch die Beamten der Polizei Jena wurde am Samstagmorgen im Rahmen der Streife in der Käthe-Kollwitz-Straße in Jena ein Opel Corsa festgestellt, bei welchem die Frontscheibe zerstört wurde. Bei genauerer Betrachtung wurde deutlich, dass ein Gullideckel durch die Frontscheibe ins Fahrzeuginnere geworfen wurde. Am Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Gullideckel konnte durch die Beamten wieder an seiner ursprünglichen Stelle fixiert werden.

Flaschenwurf auf junge Frau

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr lief eine junge Frau in Jena Lobeda am Salvador-Allende-Platz am dortigen Bolzplatz vorbei. Hier traf sie auf eine größer Gruppe von 28 Personen. Aus der Personengruppe wurden zwei Glasflaschen nach ihr geworfen, welche die Frau jedoch verfehlten. Die Polizei Jena kam mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz um den Sachverhalt zu klären. Um die Identitätsfeststellung aller Personen durchzuführen, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Hierbei kam es schließlich durch eine 38-jährige Frau und einen 39-jährigen Mann zu Widerstandhandlungen gegen die Beamten. Weiterhin wurden die Beamten durch einen 36-jährigen Mann beleidigt. Vor Ort konnte nicht geklärt werden durch wen die Flaschen auf die Frau geworfen wurden. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Zum Sachverhalt werden dringend Zeugen gesucht.

Fahrradfahrer mit 2,54 Promille zur Polizeidienststelle gefahren

Am Sonntagmorgen, kurz vor 7 Uhr erschien ein 54-jähriger Mann auf der Polizeidienststelle in Jena und wollte den Diebstahl seines Fahrrades anzeigen. Auffällig war jedoch, dass der Mann mit einem Fahrrad zur Polizei gefahren kam und stark nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Im Klinikum Jena wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Anzeige wegen Diebstahls konnte der Mann trotz allem noch erstatten. Das Fahrrad, was er mit sich führte, hatte er von einem Bekannten geliehen.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx