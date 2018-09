Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemeldung ID Jena

LPI-J: Pressemeldung ID Jena

Jena - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am Freitagvormittag wurde durch unbekannte Täter in der Schrödinger Straße an einem abgeprakten PKW das Ventil des rechten vorderen Reifens entfernt. Außerdem wurden mittels unbekanntem Tatwerkzeug Kratzer am vorderen rechten Kotflügel verursacht. Es entstand ein Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Unfall mit Fahrrad

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Radweg entlang der Stadtrodaer Straße zu einem Fahrradsturz. Der Radfahrer war aus Richtung Lobeda-Ost kommend in Richtung Saalweg unterwegs und stürzte aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Dabei erlitt er eine Kopfverletzung.

Diebstahl eines Fahrrades

In der Tatzeit vom 7. September bis zum 14. September wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße ein Fahrrad entwendet. Hierbei öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Kellerbox und entnahmen das Mountainbike.

