Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst ...

LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst Jena 06.05.2018

Jena - Fahrradunfälle Am Samstag ereigneten sich im Stadtgebiet Jena zwei Unfälle zwischen Fahrradfahrern und Pkw.

Gegen 10:00 Uhr wollte in Jena Süd eine 67jährige VW-Fahrerin verkehrswidrig nach links abbiegen und übersah hierbei einen ihr entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 36jährigen Radfahrer. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum nach Jena gebracht. Die Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin erlitten einen Schock. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin, sowie am Fahrrad entstanden nur leichte Sachschäden. Gegen die Fahrerin wurde Anzeige erstattet.

Gegen 16:30 Uhr befuhr in Jena Ost ein angetrunkener 49-jähriger Mann mitseinem Fahrrad einen Radweg stadtauswärts. Er entschloss sich dann aber spontan nach links auf die andere Straßenseite zu wechseln. Hierbei übersah er einen hinter bzw. neben ihm fahrenden weißen Renault und streifte diesen. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand dabei leichter Sachschaden, verletzt wurde niemand. Unfallzeugen und die Insassen des Pkw nahmen dabei starken Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahr. Den herbeigerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich zunächst sehr unkooperativ. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ca. 3 Promille.

Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und gegen ihn Anzeige erstattet.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurde ein 31jähriger Radfahrer im Mühltal durch Beamte der Polizei Jena kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass sein mitgeführtes Fahrrad in Fahndung stand. Anschließend wollte er sich der Kontrolle durch Gewaltanwendung gegen die Beamten entziehen. Der Mann konnte jedoch überwältigt werden und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Bei seiner Durchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Sowohl das Fahrrad als auch die Drogen wurden sichergestellt.Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx