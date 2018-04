Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemeldung PI Saale-Holzland

LPI-J: Pressemeldung PI Saale-Holzland

Jena - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Freitagnacht befuhr eine 19jährige Opelfahrerin die Landstraße von Dornburg in Richtung Zimmern. Am Ortseingang Zimmern verlor sie in einer Rechtskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Alle vier Insassen des Pkw wurden hierbei verletzt.

Pkw gegen Baum gefahren

Samstagmorgen befuhr ein 74jähriger VW-Fahrer die Landstraße von Stadtroda in Richtung Tröbnitz. Aufgrund eines heruntergefallenen Gegenstandes im Pkw ließ sich der Fahrer ablenken und beachtete den Straßenverlauf nicht. Dadurch kam der Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

Unfall zu Beginn der Motorradsaison

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam am Samstagnachmittag ein 21jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße von Wetzdorf in Richtung Dorndorf beim Durchfahren einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer stürzte und kam im Straßengraben zu Fall. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Am Krad entstand Totalschaden.

