Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemeldung Polizei Jena vom ...

LPI-J: Pressemeldung Polizei Jena vom 28.04.2018

Jena - Geldautomaten gesprengt

Am heutigen Morgen gegen 05:00 Uhr wurden in 07747 Jena, Karl-Marx-Allee 20 (Einkaufszentrum) in den Räumlichkeiten einer Bank (SB-Stelle) durch unbekannte Täter zwei Geldautomaten mit einem bisher nicht bekannten Sprengmittel komplett zerstört. Zielrichtung der Täter war vermutlich die Entwendung der Geldkassetten aus den Automaten. Es entstand erheblicher Sachschaden in den Räumlichkeiten und am Gebäude. Die Schadenshöhe und die Höhe des Beutegutes können derzeit nicht beziffert werden. Durch einen Zeugen wurde beobachte, dass die Täter mit einem Fahrzeug flüchteten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Tatort dauern derzeit an. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/81-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx