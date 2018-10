Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemitteilung

LPI-J: Pressemitteilung

Jena - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am 12.10.2018 kollidierte gegen 07:10 Uhr auf Höhe Kreuzung Fürstengraben/Saalbahnhofstraße ein Pkw mit einem Radfahrer. Der Pkw - Fahrer befuhr den Fürstengraben aus Richtung Wiesenstraße. Der Radfahrer querte den Kreuzungsbereich aus Richtung Saalbahnhofstraße kommend. Nach der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei leicht.

Die Polizei sucht für diesen Vorfall Zeugen (Tel. 03641-810).

Angriff auf Hundebesitzer

Ein Spaziergang mit dem Hund wurde einer Hundehalterin am 13.10.2018 gegen 15:15 Uhr zum Verhängnis. In der Ziegesarstraße verrichtete der Hund seine Notdurft. Die Hundehalterin versuchte diese zu entfernen, was ihr jedoch nicht gänzlich gelang. Ein vorbeikommendes Pärchen (Mann und Frau) störten die Reste der Notdurft. Es kam zum Wortgefecht. Im weiteren Verlauf wurde die Hundehalterin von dem Mann in den Schwitzkasten genommen, während die Frau auf die Hundehalterin einschlug. Danach entfernte sich das Pärchen

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena (Tel. 03641-810) entgegen.

Diskothekbesuch mit Schreckschusswaffe

In der Nacht vom 13.10.2018 zum 14.10.2018 suchte ein Mann ein Tanzlokal in der Jenaer Innenstadt auf. Die Sicherheitsmitarbeiter der Diskothek durchsuchten den Mann beim Betreten. Es wurde eine mitgeführte Schreckschusswaffe im Rucksack des Mannes aufgefunden. Die Security - Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

