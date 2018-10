Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Pressemitteilung des ...

LPI-J: Pressemitteilung des Inspektionsdienstes Jena

Jena - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 20.10.18 19:00 Uhr bis 20.10.18, 08:25 Uhr wurden die beiden Kennzeichen vom Pkw Opel Astra in Jena, Am Lerchenfeld 2 entwendet. Der oder die Täter bauten die Kennzeichen fachgerecht aus.

Die Polizei sucht für diesen Vorfall Zeugen (Tel. 03641-810).

Fahrraddiebstähle

In der Zeit vom 19.10.2018, 23:00 bis 20.10.2018, 04:45 wurden von einem Balkon in der Hans Berger Straße 4 ein Fahrrad und ein Kasten Bier entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um MC Kinsey im Wert von ca. 400 Euro.

Ebenfalls gestohlen wurde ein Fahrrad (Trekkingrad Spezailized) in Jena Sankt Jacob Straße 13. Hier wurde vom 18.10.18, 20:15 Uhr bis 19.10.18, 10:45 Uhr das Seilschloss des Fahrrades durchtrennt und das Fahrrad entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 1000,- Euro.

Auch in der Oberlauengasse 14 in Jena hatten es Diebe auf ein Fahrrad abgesehen. Hier wurde am 19.10.18 zwischen 22:30 Uhr - 23:10 Uhr das Schloss geknackt und das Fahrrad Marke Bulls, im Wert von ca. 100,- Euro, gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Jena unter der 03641/810 entgegen.

Sachbeschädigung

Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit vom 18.10.18, 20:10 Uhr bis 19.10.18, 07:50 Uhr die Motorhaube, die rechte Fahrzeugseite und die Heckklappe eines Pkw Citroen. Der Pkw stand in Jena Max Steenbeck Str. 38. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Die Polizei sucht für diesen Vorfall Zeugen (Tel. 03641-810). Trunkenheitsfahrten

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Polizei Jena ein Fahrzeug durch Fahren von Schlangenlinien auf. Nach Stoppen des Fahrzeuges wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33 jährigen Seat-Fahrer ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ebenso unter Alkoholeinfluss führte ein 38 jähriger seinen Pkw Audi. Auch hier wurde bei einer Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab hier 0,81 Promille. Da sich der Fahrzeugführer im Bereich einer Ordnungswidrigkeit befand, erfolgte eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung. Diese ergab einen Wert von 0,39 mg/l oder auch 0,78 Promille. Dieser Wert führt nun zu einem Bußgeldverfahren und der 38 jährige muss mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.

Verkehrsunfall

Am 20.10.18 gegen 09:40 Uhr befährt ein 38 jähriger VW Fahrer die Ilmnitzer Landstrasse von der Stadtrodaer Strasse kommend in Richtung Kreisverkehr am "Fair"-Hotel. Der 38 jährige übersieht einen Lkw, welcher halb auf der Fahrbahn und halb am rechten Fahrbahnrandstand und entladen wurde. Der VW Transporter fährt hierbei mit der rechten Fahrzeugseite gegen die ausgeklappte Ladebordwand und wird erheblich beschädigt. Der VW Fahrer hatte hierbei noch Glück und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13000,- Euro geschätzt.

Beleidigung an Polizeibeamten

Im Zuge eines Polizeieinsatz in Jena, Leutragraben beleidigte ein 26 jähriger mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Daher wurden seine Personalien festgestellt und ein Platzverweis ausgesprochen. Der polizeilichen Aufforderung kam der angetrunkene junge Mann nicht nach und musste daraufhin in den polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Nachdem er seinen Rausch etwas ausgeschlafen hatte, durfte er nach Hause gehen.

