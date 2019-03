Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Sachbeschädigungen an PKW

LPI-J: Sachbeschädigungen an PKW

Stadtroda - In der Nacht vom Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte Täter einen PKW Skoda Fabia, der auf dem Parkplatz Am Burgblick 23 in Stadtroda abgestellt war. Die Täter schoben dabei einen Müllcontainer mit voller Wucht gegen das Fahrzeug, so dass die Heckscheibe vom Skoda zerstört wurde.

In unmittelbarer Nähe war die Frontscheibe eines PKW Seat zerstört worden. In diesem Fall hatte sich allerdings im Laufe des Samstags ein 23-jähriger Mann aus Stadtroda bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er die Scheibe eingetreten hat.

Wer Hinweise zur Sachbeschädigung am PKW Skoda geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( 036428-640 )

