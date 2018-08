Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Schlägerei in der Innenstadt

LPI-J: Schlägerei in der Innenstadt

Jena - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Sonntagabend in der Jenaer Innenstadt. Zeugen hatten den Streit um 21.30 Uhr bemerkt und die Polizei über eine Schlägerei von mehreren Personen am Löbdergraben informiert. Dabei sollen sie sich u.a. mit Flaschen und Steinen beworfen haben. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, hatte sich die Auseinandersetzung offensichtlich bereits aufgelöst und die Beteiligten vom Ort entfernt. Die Polizei nahm den Sachverhalt mit Hilfe von Zeugenaussagen auf, konnte die beteiligten Personen jedoch nicht mehr persönlich antreffen. Etwa eineinhalb Stunden später klärte sich der Sachverhalt jedoch etwas auf. Um 23.00 Uhr erschienen zwei junge Männer bei der Polizeidienststelle und erstatteten Anzeige gegen einen Bekannten. Sie gaben an, bereits seit längerem Streit mit dem Mann zu haben. Er sei ihnen flüchtig, jedoch namentlich, bekannt und habe vor mehreren Monaten Geld von ihnen geborgt. Das habe er jedoch nicht zurückgezahlt. Am Sonntagabend habe man sich zufällig in der Stadt am Löbdergraben getroffen und sei in Streit geraten. In dessen Verlauf habe dieser Bekannte einen der beiden Syrer mehrfach geschubst. Anschließend ergriff er ein etwa 50 cm langes Dönermesser. Die beiden Angegriffenen flüchteten daraufhin vor ihrem Bekannten, der Mann rannte ihnen jedoch mit dem Messer hinterher. Er schlug mehrfach damit auf sie ein und traf einen der beiden 23-Jährigen am Oberkörper und im Halsbereich. Der andere Angegriffene wehrte die Schläge eigenen Angaben zufolge mit Hilfe seines Gürtels, schlug damit auf den Angreifer ein. Als die beiden streitenden Parteien das Eintreffen der Polizei bemerkten, ergriffen sie in unterschiedliche Richtungen die Flucht. Auch die umstehenden Freunde der beiden Anzeigenerstatter verließen den Platz blitzartig. Die Kriminalpolizei Jena hat den Sachverhalt übernommen und ermittelt zum tatsächlichen Tathergang. Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben, werden unter 03641-811123 gebeten, sich zu melden.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Pressestelle Telefon: 03641 811503 E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx