Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Sitzgruppe entwendet - Zeugen gesucht

LPI-J: Sitzgruppe entwendet - Zeugen gesucht

Jena - Zeugenaufruf

In der Zeit von 01.08.18 - 20.11.2018 wurde in der Pizzeria am Theaterplatz (ehemaliges Theka) eine Sitzgruppe entwendet. Die Betreiber stellten dieses jetzt erst fest. Hinweise bitte an die Polizei Weimar 882-0.

