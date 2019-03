Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Streit unter Alkoholeinfluss endet ...

LPI-J: Streit unter Alkoholeinfluss endet im Krankenhaus

Eisenberg - Freitagabend kam es am Massenteich in Eisenberg zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein betrunkener 17-jähriger bewarf in Folge eines Streites ein Mädchen mit einem Erdklumpen und ein weiteres Mädchen mit einer Powerbank. Beide blieben unverletzt. Ein 16-jähriger beobachtete den Vorfall und kam den Mädchen zur Hilfe. Hierbei wurde der Täter im Gesicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte leistete der Angreifer erheblichen Widerstand, sodass er fortfolgend durch die Beamten auf einer Trage fixiert werden musste. Unter anderem bespuckte er die Polizisten mit seinem Blut.

Im Nachgang wurde bei dem renitenten Jugendlichen ein Atemalkoholwert von 2,33 Promille festgestellt. Wegen seiner Gesichtsverletzung verbrachte er die Nacht im Eisenberger Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx