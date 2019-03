Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Totalschaden an Bus durch Sturm

LPI-J: Totalschaden an Bus durch Sturm

Jena/Bad Klosterlausnitz - Im Bereich der Landespolizeiinspektion Jena kam es am Montag zu 13 Einsätzen im Rahmen des gestrigen Sturms, wobei die Polizei dabei meist die Feuerwehren unterstützte. Herausragend war allerdings der folgende Unfall:

Um 13.50 Uhr wurde ein fahrender Linienbus des Regionalverkehrs Gera-Land in Bad Klosterlausnitz bei der Siedlung am Bahndamm von einem umstürzenden Baum getroffen. Der Bus beförderte zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Der 54-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Bus wurde als Totalschaden eingestuft, dies entspricht einer Schadenshöhe von 100.000 Euro.

