Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Unfälle in Jena

LPI-J: Unfälle in Jena

Jena - 6.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmorgen bei einem Unfall im Westviertel von Jena. Ein Volvo-Fahrer befuhr die Frommannstraße aus Richtung Jahnplatz kommend. An der Einmündung wollte er nach links in die Lutherstraße abbiegen. Dabei übersah er ein anderes Auto, das auf der Lutherstraße stadtauswärts unterwegs und somit vorfahrtsberechtigt war. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Ein Fehler beim Rückwärtsfahren war die Ursache für einen Unfall am Mittwochmorgen in der Innenstadt. Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Grietgasse und bog dann nach rechts auf den Löbdergraben ab. Da er anschließend nach links abbiegen wollte, versuchte er, sich gleich in die entsprechende Fahrspur einzuordnen. Als der junge Mann an der roten Ampel angehalten hatte, bemerkte er, dass sein Auto schräg stand und wollte das ändern. Er setzte zum Rückwärtsfahren an, übersah dabei jedoch einen anderen Skoda und stieß mit ihm zusammen. Es entstand etwa 3.500 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

