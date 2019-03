Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Unfallflucht: Verursacher aus ...

LPI-J: Unfallflucht: Verursacher aus Tschechien ermittelt

Jena - Die Zeugensuche nach einem tschechischen LKW, der im Februar im Westviertel einen abgestellten Toyota gerammt und den Unfallort verlassen hatte, verlief erfolgreich. Auf Grund von Zeugenaussagen und einem Foto war schnell bekannt, dass es sich bei dem Unfallverursacher um einen tschechischen Sattelzug handelte. An Hand der Aufschrift auf dem LKW und Internetrecherchen konnte der Unfallfluchtermittler der Jenaer Polizei die Betreiber-Firma herausfinden. Mit Hilfe der Bundespolizei und deren Verbindungen zur tschechischen Polizei konnte anschließend sowohl der LKW als auch der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Ihm wird Unfallflucht zur Last gelegt. An dem Auto des Geschädigten hatte er einen Schaden von etwa 5000 Euro verursacht. Die weiteren Maßnahmen zur Strafverfolgung werden jetzt durch die Staatsanwaltschaft veranlasst.

Unsere Meldung vom 12. Februar:

Zeugen sucht die Jenaer Polizei nach einer Unfallflucht im Jena, Westviertel. Soweit der Unfallhergang bisher ermittelt werden konnte, ist der Fahrer eines tschechischen Lkw entgegengesetzt der Einbahnstraße in die Talstraße eingefahren. An der Kreuzung zur Katharinenstraße bog der Lkw nach links in Richtung Lutherstraße ab. Dabei streifte er mit dem Heck des Aufliegers einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand abgestellten blauen Pkw Toyota. Der Lkw-Fahrer hielt kurz an, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien bekannt zu geben. An dem blauen Toyota entstand hoher Sachschaden: die Seitenscheibe war zersplittert, die Beifahrerseite wurde eingedrückt und der Lack stark zerkratzt. Zum Lkw ist bekannt, dass es sich um eine blaue Zugmaschine mit zwei tschechischen Flaggen handelt. An ihr befand sich eine grauer Auflieger mit roter Schrift, die mit einem "R" begann. Die Jenaer Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet dringend um Mithilfe. Wer hat den Unfall beobachtet oder welche Firma wird von einem solchen tschechischen Lkw beliefert? Hinweise bitte unter 03641-810.

