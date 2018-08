Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Verkehrskontrolle endet im Gefängnis

LPI-J: Verkehrskontrolle endet im Gefängnis

Jena - Für einen 35 - Jährigen endete eine Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag in Camburg in der Gefängniszelle. Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland stellten bei der Kontrolle der Insassen eines BMW fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe vorlag. Er wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 32 - jährige Fahrerin des Pkw war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

OTS: Landespolizeiinspektion Jena newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126722.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Saale-Holzland Telefon: 036428 640 E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx