Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jena - Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Naumburg mit einem Lkw Fiat Ducato in Hermsdorf die Straße Am Globus in Richtung Rodaer Straße. Ein 52-jähriger Geraer mit seinem Pkw VW Golf befuhr die Grundstücksausfahrt des Globusmarktes und wollte nach links auf die Straße einfahren. Hierbei beachtete der Golf-Fahrer nicht den vorfahrtsberechtigten Fiat und es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurde der Lkw Fahrer leicht verletzt und begab sich mit dem Verdacht auf ein Schleudertrauma in eine Klinik. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Zum Binden von auslaufenden Flüssigkeiten kam die Feuerwehr Hermsdorf zum Einsatz.

