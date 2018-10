Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Werkzeuge aus Transporter entwendet

LPI-J: Werkzeuge aus Transporter entwendet

Hermsdorf - Nach Anzeige ermittelt die Polizei Eisenberg wegen Diebstahl.Im Zeitraum vom Mittwoch, 26.09.2018 bis Donnerstag, 04.10.2018 wurde durch Unbekannte in Hermsdorf, Oberndorfer Weg, aus einem Transporter Werkzeuge im Wert von 9000 Euro entwendet. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannte Art Zutritt in das Fahrzeug. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stadtroda (Tel.: 036428/64-0) oder die Polizeistation Eisenberg (Tel.: 036691/75-0).

