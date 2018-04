Landespolizeiinspektion Jena / LPI-J: Wohnungseinbruch in Tümpling

LPI-J: Wohnungseinbruch in Tümpling

Dornburg-Camburg - In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Tümpling ein. Die Täter entwendeten aus dem Haus einen Fernsehapparat, eine elektronische Gitarre und weitere elektronische Geräte im Wert von über 2000,00 Euro.

