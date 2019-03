Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Aggressiver Fußgänger, die ...

LPI-NDH: Aggressiver Fußgänger, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen - Völlig überrascht war ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in Mühlhausen. Der Mann war gerade mit seinem Astra von der Thomas-Müntzer-Straße in die Rudolf-Breitscheid-Straße abgebogen, als plötzlich ein bislang unbekannter Mann auf die Straße gelaufen kam und gegen die Fahrertür des Astras trat. Gleichzeitig schrie er den Autofahrer an und behauptete, er wolle ihn überfahren. Der Autofahrer folgte dem Fußgänger bis in einen Getränkemarkt, wo er ihn zur Rede stellen wollte. Der Unbekannte reagierte aber nicht, sondern lief davon. Er soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein, ca. 1.75 bis 1.80 m groß und schlank. Er wirkte ungepflegt und hatte ein lückenhaftes Gebiss. Bekleidet war der angetrunkene Unbekannte mit einer Jeans und gelben Warnjacke mit Neonstreifen. Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung. Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen melden Sich bitte bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510.

