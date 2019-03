Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Nordhausen - Am Abend des 26.03.2019 gegen 22:25 Uhr stoppten Polizeibeamte am August-Bebel-Platz in Nordhausen die Fahrerin eines Pkw Nissan. Dabei stellte sich heraus, dass die 35-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Die Frau musste ihren Pkw stehen lassen und mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme kommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

