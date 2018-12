Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Alkoholisiert gegen einen ...

LPI-NDH: Alkoholisiert gegen einen Baum geprallt

Nordhausen - Am Sonntag, gegen 01:10 Uhr, ereignete sich im Kommunikationsweg in Nordhausen ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger VW-Fahrer befuhr die Südstraße und kam im Bereich der Kreuzung, auf Grund seiner starken Alkoholisierung, von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss fußläufig von der Unfallstelle. Durch Beamte des Inspektionsdienstes konnte der Mann unweit der Unfallstelle festgestellt werden und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Fahrer musste zur Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5.000,- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx