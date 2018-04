Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: An der Schranke aufgefahren

LPI-NDH: An der Schranke aufgefahren

Niedersachswerfen - Am 13.04.2018 ereignete sich gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B4. Der Fahrer eines PKW VW befuhr die B4 aus Richtung Niedersachswerfen kommend in Richtung Nordhausen. Am Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahn musste der Fahrer des VW auf Grund der geschlossenen Schrankenanlage anhalten. Ein nachfolgender PKW Mercedes bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Der Fahrer des VW wurde dabei leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Südharzkrankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 3.000,- Euro.

