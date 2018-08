Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Arbeitsmaschine gestohlen

LPI-NDH: Arbeitsmaschine gestohlen

Weinbergen - Am Montagmorgen wurde in Weinbergen der Diebstahl einer Arbeitsmaschine vom Typ Raupe, Yanmar C12R in Gelb bemerkt. Das Gerät war in einem Maisfeld an der Baustelle zwischen Höngeda und Bollstedt abgestellt und von der Straße her nicht einsehbar. Vermutlich nutzten der oder die Täter ein größeres Fahrzeug. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Die Arbeitsmaschine, im Wert von ca. 12000 Euro, wurde am Donnerstag, dem 16. August, gegen 17.30 Uhr, dort abgestellt.

