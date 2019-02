Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Auffahrunfall

LPI-NDH: Auffahrunfall

Bad Frankenhausen - Am 15.02.2019, 15:30 Uhr ereignete sich in Bad Frankenhausen in der Kyffhäuserstraße eine Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die Straße und beachtete hierbei den Fahrer eines Pkw Mercedes, welcher aufgrund der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt vor ihr anhalten musste. Die Hyundai-Fahrerin fuhr auf und es entstand an beiden Pkw Sachschaden, insgesamt ca. 1000,- Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx