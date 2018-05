Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Aufgefahren - Mehrere ...

LPI-NDH: Aufgefahren - Mehrere Autos aufeinander geschoben

Bad Frankenhausen - Der Fahrer eines VW war am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, auf der Kyffhäuserstraße in Richtung Esperstedter Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Schloßstraße musste der 19-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt halten, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen. Die dahinter befindliche Fahrerin (51) eines Opels bremste ebenfalls ab. Der folgende Fahrer eines Mazda bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf, der durch den Aufprall wiederum auf den VW geschoben wurde. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

