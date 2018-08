Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Auto beschädigt und geflüchtet

LPI-NDH: Auto beschädigt und geflüchtet

Sondershausen - Einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in der Wilhelm-Külz-Straße. Eine Autofahrerin hatte ihren Mazda gegen 17.20 Uhr vor der Hausnummer 23 abgestellt. Als sie gegen 19.10 Uhr zurückkehrte, war die Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

