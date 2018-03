Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Auto gestohlen - die ...

LPI-NDH: Auto gestohlen - die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen - Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines schwarzen DaimlerBenz CLS 350 heute Morgen gegen 09.00 Uhr in Nordhausen. Sein Auto, welches auf dem Grundstück im Buchenweg am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr abgestellt wurde, war verschwunden. Am Auto waren die Kennzeichen NDH-RV 484 angebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Abend oder in der zurückliegenden Nacht im Bereich des Buchenweges in Nordhausen Salza Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

