Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Auto in Flammen

LPI-NDH: Auto in Flammen

Mühlhausen - Am frühen Donnerstagmorgen stand in Mühlhausen das Auto eines 29-Jährigen in Flammen. Der Mann hatte seinen Ford, welcher auf dem Grundstück abgestellt war, gestartet und ging noch einmal ins Haus zurück. Beim Blick aus dem Fenster sah er bereits den brennenden Pkw. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt für das Feuer ursächlich. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

