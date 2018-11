Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Auto überschlagen

LPI-NDH: Auto überschlagen

Mengelrode - Der Fahrer eines Dacia war am Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Schachtebich in Richtung Mengelrode unterwegs. Dabei kam der 49-Jährige von der Fahrbahn ab, worauf sich der Dacia überschlug. Der Fahrer gab an, dass er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend fuhr der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges einfach weiter. Verletzt wurde der 49-Jährige glücklicherweise nicht. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx