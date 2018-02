Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Auto von der Straße abgekommen

LPI-NDH: Auto von der Straße abgekommen

Liebenrode - Ein Autofahrer verlor am Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, die Kontrolle über seinen Renault. Der 27-Jährige war kam kurz hinter dem Eingangsschild Liebenrode in der Obersachswerfer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte in der weiteren Folge mit einem Lichtmast und dem Holzschuppen eines Sportvereins. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4100 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme führten die Polizisten mit dem 27-Jährigen einen Drogentest durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen.

