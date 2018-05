Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Autofahrer auf Abwegen

LPI-NDH: Autofahrer auf Abwegen

Rathsfeld - Am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit seinem Daimler die Bundesstraße 85 von Rathsfeld in Richtung Bad Frankenhausen. In einer Kurve kam der Mann von der Straße ab, durchfuhr einen Graben und kollidierte mit einem Sandstein, bevor ihn Sträucher zum Stehen brachten. Der Mann hatte Glück. Er kam unverletzt aus dem Unfallfahrzeug heraus. Sein Auto ist nur noch Schrott. Der Schaden wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

