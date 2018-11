Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall ...

LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Bornhagen - Der Fahrer eines VW befuhr am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr die Landstraße aus Richtung Bornhagen. An der Einmündung zur L1072 kam es schließlich zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Audi eines 39-Jährigen. Der Audi-Fahrer war auf der Landstraße aus Richtung Hohengandern in Richtung Gerbershausen unterwegs. Der 39-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 81 Jahre alte Fahrer des VW blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 23000 Euro.

