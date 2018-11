Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall verletzt

LPI-NDH: Autofahrer bei Unfall verletzt

Kalteneber - Bei einem Unfall ist am Donnerstagnachmittag der Fahrer eines Opels schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war gegen 14.50 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Kalteneber in Richtung Dieterode unterwegs. Bei Nebel setzte der 28-Jährige zum Überholen eines vor ihm fahrenden Pkw an. Während des Überholvorganges geriet der Opel ins Schleudern, sodass der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Infolge dessen kam der Opel von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf der angrenzenden Wiese. Der 28-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 2100 Euro.

