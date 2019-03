Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Autofahrer muss ...

LPI-NDH: Autofahrer muss Führerschein abgeben

Nordhausen - Dank eines Zeugen konnte am Sonntagnachmittag ein betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Der Anrufer teilte mit, dass er einen Autofahrer beobachtet hat, der in der Straße der Genossenschaften mit seinem Auto hielt und fast aus seinem Fahrzeug fiel. Zuvor soll er ihm, bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr, die Vorfahrt genommen haben. Die Polizisten konnten den 38 Jahre alten Autofahrer gegen 16.30 Uhr antreffen. Ein Test ergab über 2,1 Promille. Der Mann musste seinen Citroen stehen lassen. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher.

