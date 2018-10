Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Automatenknacker auf ...

LPI-NDH: Automatenknacker auf Flucht gestellt

Heldrungen - Am Sonntagmorgen gegen 00:43 Uhr fiel einem namentlich bekannten Zeugen auf, dass sich eine Personengruppe an den Fahrscheinautomaten am Bahnhof Heldrungen zu schaffen machte. Sofort wurden alle verfügbaren Streifenwagen im Bereich sowie Zusatzkräfte der Bundespolizei zum Tatort entsandt. Durch ein besonnenes und vorbildliches Verhalten des Zeugen konnten die Informationen zum Aufenthaltsort der Täter auch dann noch verdichtet werden, als diese sich kurz vor Eintreffen der ersten Streife mit Fahrrädern vom Tatort entfernten. In der Folge konnte eine weibliche Person der Tätergruppierung vorläufig festgenommen werden, ihren beiden männlichen Begleitern gelang zunächst die Flucht. Durch die nun anlaufenden Ermittlungen wurden diese aber schnell identifiziert, so dass sich zumindest einer der beiden dann auch noch während des Einsatzes der Polizei stellte. Die Polizei bedankt sich hiermit nochmal eindringlich bei dem Zeugen, welcher durch seine genaue Zuweisung zu einem schnellen Fahndungserfolg der Polizei wesentlich beitrug.

