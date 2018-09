Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Autos seitlich kollidiert

LPI-NDH: Autos seitlich kollidiert

Teistungen - Der Fahrer eines Opel war am Montag, gegen 18.40 Uhr, auf der Straße zwischen Teistungen und Hundeshagen unterwegs. In einer Linkskurve geriet der 53-Jährige auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kollidierte der Opel seitlich mit dem entgegenkommenden Nissan eines 36-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

