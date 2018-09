Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen ...

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Leinefelde - Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen schlugen Unbekannte in Leinefelde die Seitenscheibe eines Autos ein. Geschehen am Donnerstag, zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr, auf dem Parkplatz vor einem Kosmetikgeschäft in der Straße des Friedens. Anschließend stahlen der oder die Diebe ein Portemonnaie, das sich in der Mittelkonsole des Autos befand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden. Erst am Mittwoch wurde eine Frau im Stationsweg Opfer dieser Masche.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx