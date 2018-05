Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: B4 in Greußen erneut Unfallort

LPI-NDH: B4 in Greußen erneut Unfallort

Greußen - Nach einem Unfall an der Araltankstelle am Donnerstagmorgen, krachte es gegen 10.30 Uhr auch an der Shelltankstelle in Greußen. Ein 69-jähriger Skodafahrer wollte nach links in das Tankstellengelände abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Dessen 64-jährige Fahrerin musste leicht verletzt, medizinisch versorgt werden, der Skodafahrer blieb unverletzt. Auch hier kam es bis ca. 11.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

