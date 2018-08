Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Baggerschaufeln gestohlen

LPI-NDH: Baggerschaufeln gestohlen

Siemerode - Am Dienstagmorgen entdeckte der Inhaber einer Straßenbaufirma das Fehlen von vier Baggerschaufeln auf seinem Lagergelände in Siemerode. Unbekannte hatten ein Drahtzaunelement geöffnet, nachdem sie die Befestigungsklemmen entfernt hatten. Im Anschluss wurden die Schaufeln, Ermittlungen zufolge zu Fuß am Zaun entlang, zur Hauptstraße an den Ortseingang Siemerode aus Richtung Heiligenstadt, gebracht. Dort stand vermutlich ein Fahrzeug zum Transport bereit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Bei den Baggerschaufeln handelt es sich um spezielle Teile, die nicht an jeden Minibagger passen. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen machen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise

