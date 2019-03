Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Balkonbrand

LPI-NDH: Balkonbrand

Sondershausen - Am Samstag, den 16.03.2019, um 08:21 Uhr wurde der Polizei ein Balkonbrand in der Straße "Am Schlosspark" in Sondershausen gemeldet. Mehrere Streifenwagen und Feuerwehren kamen zum Einsatz, um den betroffenen Wohnblock zu evakuieren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gerieten mehrere abgestellte Holzpaletten auf dem Balkon in Brand. Die genaue Ursache ist noch nicht abschließend geklärt und aktuell auch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Nordhausen übernommen worden sind. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden wird vorerst auf ca. 20.000 EUR beziffert.

