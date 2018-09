Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Beleidung vom Balkon entwendet

LPI-NDH: Beleidung vom Balkon entwendet

Greußen - In der Nacht von Freitag zu Samstag hatte es ein Täter in Greußen auf Bekleidung abgesehen. In der Paul-Lürmann-Straße kletterte der Täter auf eine mitgebrachte Bank und konnte so an den Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelangen. Nun nahm er Bekleidungsgegenstände im Wert von 150,- EUR von einem Wäscheständer und entfernte sich mit diesen. Hat jemand Beobachtungen hierzu machen können? Hinweise nimmt die PI Kyffhäuser gern entgegen.

