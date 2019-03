Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Beschädigung von ...

LPI-NDH: Beschädigung von Verkehrszeichen

Sondershausen - Am Samstagabend gegen 23:55 Uhr wurden durch Jugendliche ein Verkehrszeichen im Bereich des Kauflandes in Sondershausen beschädigt. Zudem hielten sich die Jugendlichen auf der Fahrbahn auf, so dass Fahrzeugführer gezwungen wurden, anzuhalten. Betroffene Fahrzeugführer werden gebeten sich bei der Polizei Sondershausen zu melden.

