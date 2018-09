Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Betrunken unterwegs

LPI-NDH: Betrunken unterwegs

Nordhausen - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden durch die Nordhäuser Polizei zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage waren, ihre Fahrzeuge zu führen.

In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Niedersachswerfen wurde am Frühen Sonntagmorgen ein 18jähriger Junger Fahrer mit einem Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille erwischt. Die Trunkenheitsfahrt blieb zum Glück ohne Folgen. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zuvor erwischte es gegen vier Uhr einen Fahrradfahrer in der Nordhäuser Grimmelallee. Der war deutlich auffällig auf seinem Drahtesel unterwegs. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille festgestellt. Auch er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

