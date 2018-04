Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Blitzermarathon auch im ...

LPI-NDH: Blitzermarathon auch im Norden Thüringens

Nordhausen - Auch die Nordthüringer Polizei war am Mittwoch im Rahmen des sechsten Blitzermarathons aktiv. Insgesamt wurden an den 44 Messstellen im Eichsfeld, Unstrut Hainich Kreis, Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Nordhausen 828 Fahrzeuge kontrolliert. 277 Autofahrer hatten es sehr eilig und waren zu schnell unterwegs. Das sind annähernd doppelt so viele Fahrer, wie im Vorjahr. 120 Euro Bußgeld wird ein Autofahrer zahlen müssen, der mit 90 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Außerdem gab es 20 Gurtmuffel, zwei Autofahrer telefonierten während der Fahrt. Im Eichsfeld erwischten die Polizisten einen Autofahrer mit 0,6 Promille am Steuer und eine Autofahrerin, die unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei war an unfallträchtigen Straßen aktiv. Außerdem gab es Kontrollstellen an den Orten, wo sich Bürger über rasende Autofahrer beschwert hatten. Die Kontrollen zielen auf einen präventiven Charakter ab. Autofahrer sollen nicht abgezockt, sondern zu einem regelkonformen Fahren, welches zur Vermeidung von Unfällen beiträgt, aufgefordert werden. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor immer noch eine der Hauptunfallursachen.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx