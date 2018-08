Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Blutige Auseinandersetzung ...

LPI-NDH: Blutige Auseinandersetzung auf Marktplatz

Sondershausen - Am Mittwochabend gerieten Personengruppen mehrerer Nationalitäten auf dem Markt in Sondershausen in Streit. Die anfänglichen verbalen Auseinandersetzungen endeten zwischen zwei Gruppen von Ausländern in Handgreiflichkeiten. Ein 33-jähriger Eritreer wurde dabei zu Boden getreten und mehrfach mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf attackiert. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Polizei liegen Video-und Fotoaufnahmen vom Tatgeschehen vor. Diese werden nun gesichtet und ausgewertet. Gesicherte Angaben zu möglichen Tatverdächtigen können noch nicht gemacht werden, da die Ermittlungen erst am Anfang stehen. Zeugenberichten zufolge wurden die Handlungen mit ausländerfeindlichen Worten begleitet. Die Polizei war aufgrund der Geschehnisse in den Nachtstunden im Stadtgebiet von Sondershausen verstärkt präsent.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx