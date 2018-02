Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Bobbycar gestohlen

LPI-NDH: Bobbycar gestohlen

Mühlhausen - Auf ein rotes Kinderbobbycar hatten es Diebe am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Sonntag in Mühlhausen abgesehen. Das Bobbycar war in der Linsenstraße vor einer Hauseingangstür mit einem Seilschloss an einem Treppengeländer gesichert. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

