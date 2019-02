Landespolizeiinspektion Nordhausen / LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt - Am Montagmorgen wurde durch Polizisten, gegen 08.00 Uhr, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße, direkt gegenüber der Polizeidienststelle, festgestellt. Die Beamten machten umgehend die Hausbewohner auf das Feuer aufmerksam, sodass zehn Personen rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen konnten. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Flammen aus bisher ungeklärter Ursache auf einem Balkon ausgebrochen und auf die Fassade übergegriffen. Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln gegenwärtig zur Brandursache. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

OTS: Landespolizeiinspektion Nordhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126723 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126723.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx